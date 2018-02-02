Екатеринбургских таксистов обяжут сделать фиксированные цены к чемпионату мира по футболу

14:03 | 4.02.2018

Этим летом в городах, принимающих матчи ЧМ по футболу, службам такси придётся получить специальную аккредитацию. Приём заявок начинается 15 февраля. Аккредитация необходима для того, чтобы такси могли подъезжать как можно ближе к спортивному объекту.



Меры вводятся и для того, чтобы таксисты не могли завышать свои цены, как это обычно бывает во время праздников и крупных мероприятий. Во время ЧМ по футболу перевозчиком будет рекомендовано не превышать ценовой порог, установленный в размере 50 рублей за километр пути.



«Кроме того, к перевозчику будут предъявляться дополнительные требования — наличие мобильного приложения, возможность безналичного расчета, автомобили одной цветовой гаммы — жёлтый, белый и тёмный», - сообщает замминистра транспорта и дорожного хозяйства Владимир Герасименко.



Напомним, что пройти аккредитацию на транспорт придётся не только службам такси, но и жителям домов вокруг «Екатеринбург Арены».



Фото: biznes-prost.ru