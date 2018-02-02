Вечер в Верхней Пышме закончился пьяной поножовщиной

13:03 | 4.02.2018

В Верхней Пышме вечером 2 февраля с ранением брюшной полости был госпитализирован мужчина 1969 года рождения. Мужчину доставили от улицы Красных Партизан в центральную городскую больницу.



Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области сообщает, что по данному факту заведено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Уже задержан 31-летний мужчина, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью. Известно, что удары ножом пострадавшему были нанесены в ходе распития спиртных напитков.





Фото: news.sputnik.ru