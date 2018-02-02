Шесть игроков женской баскетбольной команды УГМК получили вызов в сборную России

12:14 | 4.02.2018

Тренерский штаб женской баскетбольной сборной России озвучил список из 16 спортсменок, которых вызывают для подготовки к двум ближайшим отборочным матчам чемпионата Европы — 2019.



В расширенный состав сборной вошли шесть представительность екатеринбуржской команды УГМК: защитники Евгения Белякова, Елена Беглова, Виктория Завьялова, нападающие Татьяна Петрушина, Раиса Мусина и центровая Наталья Виеру. Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургской команды. Тренировочные сборы будут проходить в Новогорске.



После короткого сбора в Новогорске россиянки отправятся в Мишкольц, где 10 февраля в матче лидеров группы C встретятся со сборной Венгрии, а 14 февраля в Перми примут команду Албании.





Фото: екатеринбург.рф