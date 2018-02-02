В Екатеринбурге прошел памятный митинг в честь 75-летия Сталинградской битвы

12:00 | 4.02.2018

Торжественно-памятный митинг состоялся 3 февраля на Широкореченском мемориале в Екатеринбурге.



Цветы к Вечному огню возложили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб, руководители ветеранских организаций, фронтовики и ветераны тыла, воспитанники военно-патриотических клубов, школьники и жители уральской столицы.



На мероприятии отметили, что именно сейчас важно, чтобы у молодежи формировалось чувство причастности к наследию Великой Отечественной войны.





Фото: екатеринбург.рф