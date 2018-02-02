Рубрика: Новости дня
11:34 | 4.02.2018
Кровавое убийство произошло в одном из домов на Авиационной в Екатеринбурге
Женщина, чья мама работает в подъезде консьержкой, рассказала следующее: «Утром одна из жильцов дома позвонила охране и сообщила о мужчине, который вбежал в лифт весь в крови. После этого нашли собственника квартиры. Как оказалось, он сдавал квартиру, он принёс ключи, но дверь, к которой вели следы крови, была открыта, внутри играла музыка, и в одной из комнат были видны ноги мужчины из-под кровати».
После к дому приезжал наряд полиции.
Скорее всего, убийство произошло на бытовой почве. Преступнику, совершившему злодеяние, удалось скрыться, но он попал на камеры наблюдения.
В Следственном комитете уже завели уголовное дело.
– Дело расследуется по статье 105 УК "Убийство", – сообщил руководитель пресс-службы СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. – Проведён осмотр места происшествия, проводятся допросы, совместно с полицией принимаются меры по раскрытию преступления, пока подозреваемый не установлен.
Фото: vestum.ru
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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