Кровавое убийство произошло в одном из домов на Авиационной в Екатеринбурге

11:34 | 4.02.2018

Инцидент произошел утром 3 февраля. Жители жилого комплекса, где случилось убийство, сообщают, что жильца одной из квартир на шестом этаже нашли мёртвым, а незадолго до этого в лифт вбежал окровавленный мужчина.



Женщина, чья мама работает в подъезде консьержкой, рассказала следующее: «Утром одна из жильцов дома позвонила охране и сообщила о мужчине, который вбежал в лифт весь в крови. После этого нашли собственника квартиры. Как оказалось, он сдавал квартиру, он принёс ключи, но дверь, к которой вели следы крови, была открыта, внутри играла музыка, и в одной из комнат были видны ноги мужчины из-под кровати».



После к дому приезжал наряд полиции.



Скорее всего, убийство произошло на бытовой почве. Преступнику, совершившему злодеяние, удалось скрыться, но он попал на камеры наблюдения.



В Следственном комитете уже завели уголовное дело.



– Дело расследуется по статье 105 УК "Убийство", – сообщил руководитель пресс-службы СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. – Проведён осмотр места происшествия, проводятся допросы, совместно с полицией принимаются меры по раскрытию преступления, пока подозреваемый не установлен.



Фото: vestum.ru