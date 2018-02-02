В микрорайоне Сортировка рано утром загорелась иномарка

11:06 | 4.02.2018

Инцидент произошел в 6:36 утра на улице Надеждинская. Загорелся салон автомобиля Chevrolet Spark.



Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, огонь повредил салон на площади в один квадратный метр. Очевидцы вызвали пожарных, которые за две минуты потушили возгорание. В тушении пожара были задействованы одна пожарная машина и шесть человек личного состава.



Сейчас причина воспламенения устанавливается. Специальная комиссия выяснит, был ли это поджог или машина загорелась сама.



Информации о пострадавших нет.





Фото: newsweek.com