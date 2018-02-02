Взрывотехники проведут осмотр жилых домов вокруг недостроенной телебашни в Екатеринбурге

10:45 | 4.02.2018

Этим будут заниматься специалисты, которые будут проводить снос башни.



Как сообщают местные жители, рабочие осматривают помещения и фасад, оценивают состояние стен, фиксируют наличие трещин. Специалисты утверждают, что это необходимо для того, чтобы после взрыва башни между подрядчиком и местными жителями не возникло спорных ситуаций, сообщает издание "Новый день".



Снос объекта запланирован на апрель.



Фото: tourprom.ru