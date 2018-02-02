Тяжеловесы Харитонов и Гольцов приедут на бои в Екатеринбург в конце февраля

19:38 | 3.02.2018

В конце февраля в Екатеринбурге пройдет бой российского тяжеловеса Сергея Харитонова с американцем Джоуи Бельтраном, который станет ключевым поединком в турнире Russian Cagefighting Championship. Также в этот день сразятся Денис Гольцов и болгарин Атанас Джамбазов.



Сергей Харитонов занимает 25-ю строчку в мировом рейтинге бойцов MMA в тяжелом весе. Бой в Екатеринбурге станет для него 33-м в карьере. Джоуи Бельтран является бывшим бойцом UFC, в его активе 17 побед в 32 поединках. Их поединок состоится 25 февраля в КРК «Уралец».



По информации пресс-службы турнира, всего в этот вечер пройдет 15 поединков. Кроме российских бойцов, в турнире примут участие спортсмены из Франции, Бразилии, Польши и с Украины. Также в боях примут участие сразу несколько спортсменов, которые представляют УрФО — в октагон выйдут бойцы из Екатеринбурга, Талицы, Тюмени, Челябинска.



Фото: kingboxer.ru