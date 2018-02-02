Сотрудники Госавтоинспекции нашли водителя, сбившего школьника у дома на улице Соболева в Екатеринбурге

17:53 | 3.02.2018

Сотрудники Госавтоинспекции разыскали водителя автомашины «Газель», сбившего 16-летнего школьника еще 1 февраля на улице Малопрудной. В день ДТП после наезда водитель довез подростка до дома и уехал с места происшествия.



По информации ГИБДД, водителем «Газели» оказался мужчина с 18-летним опытом вождения. Водитель пояснил, что на повороте не увидел пешехода, неожиданно появившегося на проезжей части — подросток был в наушниках и капюшоне. После наезда водитель предложил вызвать ГИБДД и скорую, но школьник отказался. По словам водителя, с места ДТП скрываться он не собирался.



В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.



Фото: regnum.ru