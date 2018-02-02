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Рубрика: Новости дня


16:28 | 3.02.2018

Расчёты С-300 «поразили» три высокоскоростные цели под Екатеринбургом

По учебной тревоге были подняты расчёты ракетных систем С-300 под Екатеринбургом.

Несколько минут на сборы, 15-километровый марш-бросок и развёртывание системы в боевое положение, а затем условный пуск. Все три высокоскоростные учебные цели были успешно поражены.

В роли условного врага выступили экипажи пермских МиГ.

Стоит отметить, что полк, в котором прошли учебные пуски, в минувшем году стал лучшим среди частей и соединений ПВО России. Скоро ракетчики отправятся на переобучение, им предстоит освоить новый комплекс С-400.

Фото: tvzvezda.ru

© «Вечерние Ведомости»



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