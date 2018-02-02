Расчёты С-300 «поразили» три высокоскоростные цели под Екатеринбургом

16:28 | 3.02.2018

По учебной тревоге были подняты расчёты ракетных систем С-300 под Екатеринбургом.



Несколько минут на сборы, 15-километровый марш-бросок и развёртывание системы в боевое положение, а затем условный пуск. Все три высокоскоростные учебные цели были успешно поражены.



В роли условного врага выступили экипажи пермских МиГ.



Стоит отметить, что полк, в котором прошли учебные пуски, в минувшем году стал лучшим среди частей и соединений ПВО России. Скоро ракетчики отправятся на переобучение, им предстоит освоить новый комплекс С-400.



Фото: tvzvezda.ru