В Серове обнаружены тела шести двухмесячных щенков

14:59 | 3.02.2018

На территории одной из городских промзон в Серове были найдены мертвыми шесть двухмесячных щенков. В полицию обратились зоозащитники с просьбой привлечь виновных к уголовной ответственности.



По информации зоозащитников, собаки жили на территории насосной станции, где местных рабочие прикармливали их и соорудили будку. Изначально щенков было семь, только одного из них успели пристроить. По словам местного волонтера, на телах собак обнаружены рваные раны, а также повреждения, похожие на следы от пуль.



«Несколько дней назад аналогичным способом была убита их мама и ещё один пёс. Обе собаки были разодраны. Местные жители говорят, что незадолго до убийства животных по промзоне ездила «Нива» темного цвета. В ней перевозили бойцовских псов», – рассказала СМИ волонтер Татьяна Лапшина.



По мнению зощитников, убийцами собак стали именно люди. С заявлением волонтеры обратились в серовский отдел полиции. Известно, что на место происшествия уже выезжал участковый.



Фото: Татьяна Лапшина