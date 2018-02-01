В Екатеринбурге проходит митинг в поддержку олимпийцев

Сегодня, 3 февраля, сотни жителей Екатеринбурга вышли на митинг на Площадь Труда, чтобы принять участие во всероссийской акции «Россия в моем сердце!». Митинг-концерт приурочен к 75-летию разгрома советской армией немецко-фашистских войск под Сталинградом. Другой его целью является поддержка спортсменов, достойных того, чтобы представлять Россию на Зимних Олимпийских играх — 2018.Участие в мероприятии принимают студенты, представители крупных промышленных предприятий региона, члены политических партий и депутаты Законодательного Собрания Свердловской области. В их числе –Вячеслав Вегнер, который пришел, несмотря на празднование своего дня рождения. Сегодня политику исполнилось 59 лет.Напомним, что митинги в поддержку олимпийцев сегодня проходят по всей России. Поводом для проведения масштабных общественных акций стало решение Международного олимпийского комитета, который отстранил Олимпийский комитет России от участия в играх из-за допингового скандала с российскими спортсменами. Поэтому на XXIII Зимних Олимпийский играх спортсмены из России выйдут под нейтральным флагом и без государственной символики.Российским спортсменам и сопровождающим их лицам на зимней Олимпиаде в Пхенчхане запрещено демонстрировать герб, петь гимн и размахивать российским флагом.