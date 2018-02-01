Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 2 февраля 2018 года

11:28 | 3.02.2018

За прошедшие сутки с 08:00 02.02.2018г. до 08:00 03.02.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 138 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 76противоправных деяний. Из них: два факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровья, два изнасилования, 5 грабежей, 24 кражи чужого имущества, из них три квартирных, угон автотранспорта, три факта мошенничества, 15 фактов незаконного оборота наркотиков, из них шесть фактов сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло шесть ДТП, в которых один человек погиб, еще шестеро граждан, включая одного ребёнка, пострадали.



За минувшие сутки на территории области проведено 12 мероприятий, в которых приняли участие порядка 1470 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовались 29 сотрудников полиции и два работника частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области