В Екатеринбурге учащиеся двух школ и воспитанники детсада подхватили кишечную инфекцию

11:19 | 3.02.2018

В Екатеринбурге острую кишечную инфекцию «подхватили» учащиеся школ № 64 и № 74 и воспитанники детского сада № 301.



По информации пресс-службы областного управления Роспотребнадзора, в службе имеются данные по восьми заболевшим из школы № 64, еще двое – из школы № 74, четыре случая заболевания зафиксированы в детсаде.



Известно, что все выходные дни в школе № 64 будет осуществляться дезинфекция с использованием противовирусных средств. Причины распространения инфекции устанавливаются. А вот по школе № 74 и детскому саду № 301 планируют работать дистанционно.



Фото: vop.ru