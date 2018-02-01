В Екатеринбурге водитель такси насмерть сбил пешехода

10:48 | 3.02.2018

Сегодня утром в Екатеринбурге на перекрестке улиц Саввы Белых – Машинная насмерть был сбит 22-летний мужчина.



По словам очевидцев, молодой человек перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Тогда на него наехал автомобиль «Renault Logan» - такси, водитель которого двигался со стороны центра Екатеринбурга в направлении аэропорта Кольцово. По информации отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, машиной такси управлял 54-летний мужчина, имеющий 17 лет водительского стажа.



От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Все обстоятельства ДТП будут установлены в ходе начатого расследования.



Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга