Света не будет: в выходные жителей трех улиц Екатеринбурга оставят без электричества

22:40 | 2.02.2018

Электричество в домах на улицах Денисова-Уральского, Краснолесья и Попова будут выключать с 3 по 5 февраля. Об этом сообщили в управляющей компании «Стандарт».



Обесточивание домов проведет Екатеринбургская сетевая компания, которая объяснила, что в течение трех дней специалисты будут ремонтировать оборудование.



Дома от электричества будут отключать по графику. Так, завтра от сетей отключат дома № 7 и 9 на улице Денисова-Уральского; 3 и 4 февраля — дома № 141, 143, 144 на улице Краснолесья; 4 и 5 февраля с 09:00 до 20:00 — дом № 10 на улице Попова (по одной секции в день). Электричества в домах не будет с 08:00 до 20:00.





Фото: elektronik33.ru