«Уральская Хиросима»: пенсионерка из Екатеринбурга озвучила новую версию трагедии на перевале Дятлова

22:05 | 2.02.2018

Елена Громова создала новую теорию гибели студентов УПИ на перевале Дятлова и даже написала книгу об этом.



По ее мнению, туристов убила радиация. Информацией о готовящемся взрыве обладал участник экспедиции по фамилии Золотарев. Изначально не было цели убить туристов, но сила взрыва не была правильно рассчитана. Писательница сравнивает ее с последствиями в японском городе Хиросима, поэтому книга о страшном событии получила название «Уральская Хиросима».



Свою новую книгу пенсионерка называет научно-популярным документальным экономическим детективом. В качестве обоснования своей теории женщина приводит дневники участников похода, их почерк, а также анализ допросов прокуратуры. Стоит отметить, Елена считает, что уголовное производство было сфальсифицировано.





Фото: vistanews.ru