Малахитовую «юрту», плавающую в Исети уже несколько лет, ликвидируют через суд

21:23 | 2.02.2018

Слушание состоится 15 февраля в Ленинском районном суде. Иск с требованием убрать странный плавающий объект, появившийся в Исети четыре года назад, подало министерство природных ресурсов Свердловской области. Информация об этом дана в ответе минприроды на запрос депутата Государственной думы РФ Андрея Альшевских, который он опубликовал на своей странице в Facebook.



Также в минприроды заявили, что возбудить административное дело против владельца странного шатра Андрея Горнадуда — владельца компании «Лаванг», занимающейся продажей плавучих домов, — невозможно, поскольку мужчина уклоняется от получения повестки о назначении времени и места составления административного протокола.



Стоит отметить, что зайти в загадочную малахитовую полусферу до сих пор не удалось ни полиции, ни журналистам. Внутри объекта находились два человека, которые никого туда не пускали.





Фото: svcomercio.info