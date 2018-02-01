Рубрика: Новости дня
20:42 | 2.02.2018
Пайщики кооператива «Бухта Квинс» пригрозили бессрочной голодовкой
Судя по транспарантам, участники пикета уверены, что уголовное дело в отношении Зили Булатовой заказано Новиковым (бард Александр Новиков, его компания начинала строить коттеджный поселок). Об этом ранее заявляла и сама женщина. Впрочем, сказать, сколько стоит «заказать» уголовное дело в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области (именно УФССП «возбудилось» по ст. 315 УК РФ), Зиля Булатова не смогла, отметив, что бизнес-компаньон Александра Новикова Михаил Шилиманов замечен в ведомстве, предоставляя некие свои услуги.
Кроме этого, пайщики вышли на пикет с лозунгами «Дело Булатовой шито белыми нитками! Поставщики ниток — Новиков и Шилиманов», «Не закроете заказное дело Булатовой — объявим бессрочную голодовку!», «Новиков не только поет, но и заказывает дела» и «Коробов, сколько вам заплатил Новиков за дело Булатовой?» (Коробов А.В. — начальник органа дознания Ленинского районного отдела судебных приставов г. Екатеринбурга, возбудивший дело. — Прим.).
Напомним, что, по мнению следствия, Булатова, достоверно зная о принудительном исполнении судебным приставом-исполнителем вступившего в законную силу решения суда о взыскании денежных средств с ПЖСК «Бухта Квинс» в пользу одного из пайщиков, в целях недопущения поступления денежных средств принимала активные меры, направленные на воспрепятствование принудительному исполнению решения суда.
Так, в обход арестованного судебным приставом-исполнителем счета ПЖСК «Бухта Квинс» Булатова принимала от членов кооператива денежные средства наличными, выдавая приходные кассовые ордера, а также направляла денежные средства ПЖСК на цели, не связанные с исполнением решения суда. Сама Зиля Булатова уверена, что кооператив имеет право собирать наличные.
Между тем, как ранее отмечал сам Александр Новиков, дома коттеджного поселка «Бухта Квинс», строительство которых было приостановлено в 2013 году, полностью достроены. По его словам, получить свои квартиры пайщикам мешает незаконный арест на землю, наложенный следователем Окатьевым, и действия со стороны председателя кооператива «Бухта Квинс» Зили Булатовой.
© «Вечерние Ведомости»
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