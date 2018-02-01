Ассоциация «Гражданский контроль» поможет общественникам подготовить наблюдателей на выборы

20:31 | 2.02.2018

Программа по подготовке наблюдателей стартует в Свердловской области в феврале. Осуществлять ее будет ассоциация «Гражданский контроль», имеющая соответствующие договоренности с Общественной палатой Свердловской области, чей представитель, Дмитрий Вовчук, посетил Средний Урал.



«Общественная палата РФ теперь может делегировать через общественные палаты субъектов страны своих наблюдателей на избирательные участки. Наблюдателям теперь не обязательно иметь принадлежность к тому или иному кандидату либо партии. Теперь достаточно представлять конкретную общественную организацию», — напомнил заместитель директора Московского бюро по правам человека, входящего в «Гражданский контроль», Дмитрий Вовчук.



Также он пояснил, что общественные организации, желающие делегировать своих наблюдателей, должны заключить соглашение с Общественной палатой области, предоставив свой список кандидатов в общий корпус наблюдателей, готовых пройти обучение и принять участие в общественном наблюдении на выборах в марте 2018 года.



По словам заместителя председателя региональной Общественной палаты Сергея Майзеля, на сегодняшний день уже подписаны соглашения с двадцатью общественными организациями.





Фото: arhano.ru