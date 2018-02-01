Полиция Тавды задержала женщину, которая подожгла дом, чтобы отомстить за мужа

20:16 | 2.02.2018

Как сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, сообщение о пожаре в переулке Серова поступило в дежурную часть полиции Тавды в шесть часов утра уже после того, как огонь был потушен. Людей от смерти спасло то, что из-за высокой температуры в начальной стадии возгорания замкнуло звонок на двери, который стал без остановки трезвонить, что и разбудило жильцов.



Вскоре прибыла оперативно-следственная группа, в составе которой приехал эксперт. Сотрудники ОВД опросили заявителя, а также его соседей. Выяснилось, что хозяин дома вышел посмотреть, что происходит, и, заметив языки пламени, тут же разбудил сына, после чего они вместе стали ведрами носить из бани воду и тушить огонь. Спустя некоторое время им удалось самостоятельно справиться с бедой.



В ходе мероприятий выяснилось, что поджог могла совершить местная жительница, которая ранее была судима за кражи, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность и торговлю суррогатным спиртным. По словам Валерия Горелых, женщина решила сжечь жилище вместе со спящими там людьми с целью отомстить за то, что хозяин дома сообщил в ОВД о ее пьяном, бродившем по улицам сожителе. Из-за этого подозреваемой пришлось провести одинокую ночь, пока ее возлюбленный находился под стражей.



Полковник Горелых также сообщил следующее: «Долго радоваться несчастью соседей мстительной особе не пришлось. Сотрудники полиции ее вычислили и задержали. По предварительным данным, она, воспользовавшись растворителем, оставшимся после ремонта, облила дом и, чиркнув зажигалкой, подпалила. Осознавая, что оставила отпечатки сапог на снегу, выбросила их в безлюдном месте, как вещественное доказательство. Оперуполномоченные отыскали обувь и направили ее для проведения экспертизы для сверки на идентичность. Свою вину подозреваемая признает и раскаивается в содеянном, ссылаясь на то, что совершила это в нетрезвом виде».



В данный момент по факту поджога заведено уголовное дело. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.



Фото: Главное управление МВД России по Свердловской области