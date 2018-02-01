Рубрика: Новости дня
17:18 | 2.02.2018
Две истории о незаконной рубке леса в Свердловской области: как надо и не надо работать силовикам
О незаконной рубке в полицию сообщили в ноябре 2017 года жители поселка Азанка, которые рассказали, что в окрестностях населенного пункта некие лица осуществляют незаконную вырубку деревьев. Сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями обследовали место происшествия, задокументировав факты противоправной деятельности, и установили, что ущерб, причиненный государству действиями злоумышленников, составил порядка 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
Между тем уголовные дела по факту незаконных рубок расследуются не всегда так быстро и профессионально, как в Тавде. Так, в 2015 году под деревней Пальники Новоуральского городского округа было незаконно вырублено несколько десятков гектаров леса, но виновные до сих пор не понесли уголовной ответственности. Наше издание подробно рассказывало об этой истории.
В марте 2016 года сотрудниками ОЭБиПК МУ МВД России по Новоуральску совместно с УФСБ России по Свердловской области и ОБОП УУР регионального ГУ МВД была пресечена деятельность организованной группы, которая занималась незаконной вырубкой лесных насаждений. Силовики проделали огромный объем работы по выявлению преступной группы.
В апреле 2016 года следственным отделом ОМВД Новоуральска по факту хищения древесины, принадлежащей Уральскому электрохимическому комбинату (АО «УЭХК» входит в структуру госкорпорации «Росатом»), было возбуждено уголовное дело № 160274180 по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в крупном размере»). Предварительное следствие неоднократно приостанавливалось и возобновлялось, и снова приостанавливалось. Так прошло почти полтора года.
В июне 2017 года уголовное дело было изъято прокурором Новоуральска и передано в местный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета по Свердловской области «в связи с наличием в уголовном деле доказательств причастности к совершению преступления Марата Салихова, являющегося депутатом думы Новоуральского городского округа» (цитата из ответа прокуратуры Свердловской области на редакционный запрос издания «Вечерние ведомости»).
Прошло ещё более полугода, только дело уже в местном следственном отделе Следственного управления Следственного комитета по Свердловской области. Результат работы следователей СК очень похож на результат работы следователей ГСУ ГУ МВД по Свердловской области.
А нарушены, между прочим, государственные интересы на суммы, несопоставимые с суммами ущерба в истории с рубкой под Тавдой. Ущерб составил десятки, если не сотни миллионов рублей.
Любопытен и другой момент. На сегодняшний день представители АО «УЭХК», входящего в структуру государственной корпорации «Росатом», в неофициальной беседе говорят, что ущерба комбинату, в общем-то, не причинено. А лес? Десятки тысяч кубометров вырубленного леса? Крайне нехорошее впечатление создаётся.
Вот и получается, что сотрудники ОБОП, УФСБ и ОЭБиПК провели кропотливую оперативную работу почем зря. Именно такое мнение раньше создавали подчиненные начальника свердловского ГСУ Владимира Миронова, около полутора лет занимавшиеся этим делом, а сейчас создают подчинённые руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области генерал-лейтенанта юстиции Валерия Задорина.
По результатам процессуальной проверки органом СКР в отношении Салихова 21 августа и 6 сентября 2017 года были вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Эти постановления были отменены прокуратурой как незаконные, а в связи с волокитой и иными нарушениями уголовно-процессуального законодательства, допущенными при расследовании уголовного дела, прокурором ЗАТО г. Новоуральск руководителю местного следственного отдела СУ СК было внесено требование об их устранении. 25 декабря 2017 года следственным органом вновь было вынесено постановление о приостановлении предварительного следствия, после чего материалы были опять истребованы прокуратурой для изучения и проверки законности данного решения. Игра в пинг-понг между надзорным органом и следствием продолжается. Остаётся только ждать окончания «игр».
Заметьте, в первой истории жители сообщили о краже леса в ноябре 2017 года, прошло три месяца — воришки осуждены и получили реальный срок. Вторая история длится с марта 2016 года, т. е. через месяц будет два года. И? Предварительные итоги вы только что прочитали.
Виктор Совинский © «Вечерние Ведомости»
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