В Екатеринбурге открыли новый ледовый корт

Управляющий «УК ЖКХ Орджоникидзевского района» Антон Крылов



На Эльмаше в Екатеринбурге сегодня открылся очередной спортивный объект. Красную ленточку перед кортом во дворе дома на Баумана, 24, перерезал глава администрации города Александр Якоб.«Поздравляю всех с этим событием, — сказал сити-менеджер. — Каждый такой объект для жизни города важен и необходим. Благодарю всех, кто участвовал в работе по его обновлению. Это дает возможность нашим детям делать первые шаги к спортивным достижениям. Взрослые могут также здесь отдохнуть, вспомнить свои достижения на льду».Реконструкция корта была выполнена в рамках социального проекта «Футбол в каждый двор», который реализуется на территории Орджоникидзевского района с 2016 года.«Практически все соседние дома попали в программу капитального ремонта и преобразились. А корт нет, он был ветхий. И теперь я очень рад, что нам всем вместе удалось сделать хорошую спортивную площадку», — говорит глава администрации района Вячеслав Трапезников.Спортивное сооружение полностью готово — заменено основание корта, смонтировано освещение, установлены современные стеклопластиковые борта и сетка-уловитель. На покрытии — лед с разметкой для игры в хоккей.«Корт открыт для всех желающих. Зимой здесь можно кататься на коньках, летом — играть в футбол. Возрождение таких объектов очень важно для района и города в целом. Раньше спортивные площадки были в каждом дворе, и многие чемпионы вырастали именно на таких дворовых кортах», — говорит Антон Крылов, управляющий «УК ЖКХ Орджоникидзевского района», которая обслуживает дома на Эльмаше. По его словам, жители очень довольны переменами.Место пользуется популярностью. Кроме этого, на нем будут проводить свои тренировки детско-юношеский клуб «Атлант» Центра «Созвездие», в том числе его знаменитые женские молодежные команды. Войти в состав команды по футболу может каждый желающий школьник — занятия абсолютно бесплатные.