2–11 февраля в небе над Екатеринбургом МКС будет видна невооруженным глазом

Астрономы УрФУ составили график временных периодов, когда в небе над Екатеринбургом можно будет наблюдать пролетающую МКС, пишет портал Е1 со ссылкой на Коуровскую обсерваторию. Чем отрицательнее значение и больше высота, тем более эффектно выглядит станция.«Станция пролетает с запада на восток и в своём полёте в максимуме блеска становится ярче всех небесных объектов в это время года, за исключением Луны. Наблюдать полёт можно в течение 3–4 минут», — цитирует издание инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева.Фото: sanitarium.net, е1