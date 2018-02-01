На Масленницу в Екатеринбурге пройдет конкурс по скоростному поеданию блинов

15:25 | 2.02.2018

17 февраля в уральской столице уже второй раз состоится конкурс по поеданию блинов на скорость.



«Мы предложим участникам чемпионата съесть за короткое время порцию из 10 блинов. Для финалистов количество возрастет до 15 штук», - отмечают организаторы. В качестве призов победителям будут предложены: сертификаты на покупку бытовой техники, электрический чайник, набор силиконовых ложек, наборы муки для выпечки блинов и фирменные календари.