Владимир Жириновский приедет в Екатеринбург 7 февраля

15:01 | 2.02.2018

7 февраля уральскую столицу планирует посетить кандидат в президенты России Владимир Жириновский. Как сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Игоря Торощина, встреча состоится в актовом зале УрФУ и акцентирована будет на работе ЛДПР с молодежью. Кандидат в президенты планирует пообщаться с пришедшими в формате открытого диалога.



"Студенты являются самой активной частью общества, наполняющей мир энергией. Позиция ЛДПР – помочь молодежи реализовать свои возможности, найти достойное применение своим способностям и полученным знаниям, дать молодым людям шанс внести свой вклад в развитие России", - цитирует пресс-служба Жириновского.



Фото: rtr-vesti.ru