Аэропорт Кольцово готовится преобразиться к ЭКСПО-2025

14:47 | 2.02.2018

Руководство аэропорта Кольцово приступило к разработке концепции развития аэропортового комплекса для обслуживания пассажиров в период проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Как сообщает пресс-служба аэропорта, для реализации данного проекта привлечена британская консалтинговая компания Infrata.



В рамках концепции будет подготовлен прогноз перевозок, осуществляемых через аэропорт Кольцово, а также проанализированы будущие потребности аэропорта, в том числе дана оценка размеров, числа и характеристик аэропортовой инфраструктуры, необходимой для удовлетворения потребностей аэропорта на время проведения ЭКСПО-2025. По итогам работ будут даны рекомендации по развитию аэропортового комплекса к Всемирной выставке и эффективной эксплуатации подготовленной инфраструктуры после ее проведения.



— ЭКСПО-2025 является не только крупнейшим событием мирового уровня, но и серьезным испытанием для инфраструктуры аэропорта. Разрабатываемая концепция позволит нам принять решения о дальнейших шагах по развитию аэропорта Кольцово, в том числе о строительстве нового международного терминала, — отметил Алексей Пискунов, исполнительный директор Кольцово.