В Екатеринбурге пенсионерку и ее сына судят за убийство почтальона

13:59 | 2.02.2018

В Свердловский облсуд поступило дело против 64-летней екатеринбурженки и ее 30-летнего сына. Они обвиняются в убийстве почтальона, принесшей пенсию, сообщает пресс-служба свердловского СУ СКР.



Тело было обнаружено 17 февраля прошлого года в подъезде одного из домов на Самоцветном бульваре. По горячим следам были задержаны двое жильцов этого дома. По версии следствия, они убили женщину ради 240 тысяч рублей и двух мобильных телефонов: сначала мать ударила потерпевшую током при помощи электрошокера, а затем сын нанес ей несколько ножевых ранений и задушил.



Убийцам предъявлен целый букет статей: пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряжённое с разбоем) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).



Фото: hyser.com.ua