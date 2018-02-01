На Уралмаше закрыт фиктивный фитнес-зал

13:33 | 2.02.2018

Против организаторов спортклуба «Качалка», находившегося на Кузнецова, 3 (Уралмаш), полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба екатеринбургского УМВД.



Как считают правоохранители, организаторы умышленно вводили клиентов в заблуждение, продавая им абонементы, хотя реально клуб укомплектован не был. В настоящее время установлена общая сумма ущерба в 100 тысяч рублей, правоохранители продолжают поиск пострадавших.



Фото: arny-sport.ru