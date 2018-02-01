Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 1 февраля 2018 года

13:11 | 2.02.2018

За прошедшие сутки с 08:00 01.02.2018 до 08:00 02.02.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 166 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 107 преступных деяний. Из них: 2 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 2 грабежа, 67 краж чужого имущества, из них 9 квартирных, 18 фактов незаконного оборота наркотиков, из них 11 фактов сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека.



За минувшие сутки на территории области проведено 11 мероприятий, в которых приняли участие порядка 2000 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 37 сотрудников полиции, 4 работника частных охранных предприятий и 2 члена ДНД. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области