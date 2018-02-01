На Тюменском тракте лоб в лоб столкнулись две иномарки

Сегодня утром на Тюменском тракте произошло ДТП с участием автомобилей «Тойота-Венза» и «Фольксваген-Поло», сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Свердловской области.В результате лобового столкновения водители транспортных средств получили серьезные травмы: 63-летнему водителю «Тойоты» врачи поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана губы, ушиб руки и ноги». У водителя «Фольксвагена» диагностированы ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, закрытый перелом таза и правой ноги, множественные ссадины ног, травматический шок 2-й степени. При этом в момент ДТП оба водители были пристегнуты ремнями безопасности.По предварительным данным, водитель «Тойоты», житель Тюменской области, двигался в сторону Екатеринбурга и при совершении обгона не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу дороги, где совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген-Поло».