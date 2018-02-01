Жителям поселка Мартюш определённо не везёт. В результате аварии от тепла снова отключены жилые дома

12:35 | 2.02.2018

Жителям посёлка Мартюш Каменского района Свердловской области определённо не везёт этой зимой.



Не успели 1 февраля завершиться работы по ликвидации одной коммунальной аварии, когда была ограничена подача тепла и горячей воды в 13 жилых домов по ул. Советской и ул. Бажова, а ход ликвидации аварии находился на контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Свердловской области, и вот новое сообщение.



«Сегодня утром произошла коммунальная авария в посёлке Мартюш Каменского городского округа. В зону нарушения подачи тепла и горячего водоснабжения попали 2 жилых многоквартирных дома по улице Советской. Коммунальную аварию ликвидируют аварийно-восстановительные бригады в составе 9 человек и 3 единиц специализированной техники. На месте дежурит оперативная группа МЧС. Представители администрации и сотрудники МЧС проводят поквартирные обходы для контроля за температурным режимом в квартирах», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Стоит обратить внимание, что это снова улица Советская, и вновь ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях.