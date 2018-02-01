В 2017 году в Екатеринбурге было выплачено более 190 млн рублей зарплатных долгов

12:33 | 2.02.2018

По данным прокуратуры Екатеринбурга, в прошлом году задолженности по зарплатам имели 22 предприятия (из них 19 находится в процедуре банкротства). Общая сумма задолженности составляла около 200 млн рублей, однако, в том числе благодаря мерам прокурорского реагирования, к концу года должники погасили более 190 млн рублей. Об этом рассказала в ходе пресс-брифинга прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова.



Кроме того, в течение года екатеринбургская прокуратура выявила 4,5 тысячи нарушений трудового законодательства, в суд было подано более 2 тысяч исковых заявлений, 10 материалов было направлено в полицию, по ним могут быть возбуждены уголовные дела.



Фото: gorodskoyportal.ru