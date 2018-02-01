В Артемовском неизвестный напал с ножом на инспектора ГИБДД

12:28 | 2.02.2018

Сегодня ночью в Артемовском неизвестный ударил инспектора ГИБДД ножом в спину. По горячим следам группа вневедомственной охраны Росгвардии совместно с сотрудниками ППСП задержала подозреваемого, у которого при себе был нож.



Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области, сотрудники ведомства прибыли по сообщению коллег на место происшествия и увидели, что на земле лежит сотрудник ГИБДД с ножевым ранением в области спины.



Выяснилось, что наряд ГИБДД остановил автомобиль, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. Пока сотрудники ГИБДД пытались посадить задержанного водителя к себе в патрульную машину, подъехал неизвестный автомобиль, из которого вышел мужчина и нанес полицейскому удар ножом в спину, после чего скрылся в районе частного сектора, но в итоге был задержан.