Долги собственников жилья в Екатеринбурге составили 4,5 млрд рублей в 2017 году

12:21 | 2.02.2018

В середине прошлого года долги екатеринбуржцев за услуги ЖКХ составляли более 5 млрд рублей, однако к концу года этот показатель снизился до 4,5 млрд рублей, в том числе и за счет работы органов прокуратуры, заявила в ходе пресс-конференции прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова.



Задолженность управляющих организаций перед поставщиками ресурсов к концу года составила 4 млрд 144 млн рублей. Летом эта цифра превышала 4,5 млрд рублей.



Фото: gorodskoyportal.ru