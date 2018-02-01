На Урале растет количество продаж смартфонов

12:04 | 2.02.2018

Каждую минуту на Урале становится на одного 4G-пользователя больше. Такую скорость освоения новых технологий вывели эксперты «МегаФона» по итогам прошлого года. За это время почти полмиллиона клиентов оператора включили значок 4G в смартфонах и планшетах.



В 2017 году люди ежемесячно покупали в салонах связи почти на 1 000 устройств больше, чем годом ранее. Два из трех реализованных гаджетов поддерживают передачу данных в сети четвёртого поколения.



Самым «горячим» месяцем для консультантов «МегаФона» стал декабрь, который лидирует по числу покупок. Суббота 30 декабря побила рекорды продаж — за смартфонами в этот день пришли в 4,5 раза больше человек.



«Любовь к смартфонам растет. В январе мы уже продали на 6 % больше устройств. Пьедестал самых востребованных гаджетов заняла продукция Samsung с поддержкой LTE. Современное оборудование стало доступнее, покрытие нашей сети шире, а интернет еще быстрее», — отмечает директор «МегаФон Ритейл» на Урале Алексей Быков.



Высокая скорость передачи данных подтверждена замерами пользователей в приложении Speedtest. По результатам анализа более 7 500 000 тестов через сети всех операторов с 1 500 000 LTE-устройств, «МегаФон» стал лидером по скорости мобильного интернета.