В Екатеринбурге парализовано движение трамваев в центре города

12:00 | 2.02.2018

В центре Екатеринбурга парализовано движение трамваев, сообщают очевидцы. Общественный транспорт скопился на проспекте Ленина, движение парализовано в сторону площади 1905 года со стороны Восточной. Пассажиры вынуждены добираться до места назначения на автобусах.



По предварительной информации, причиной транспортного апокалипсиса стала сумка, забытая кем-то из граждан в трамвае. Кондуктор и вагоновожатый сообщили о находке в правоохранительные органы, в настоящее время они ожидают приезда полицейских.