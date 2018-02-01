В Тугулымском районе назначен прокурор

11:19 | 2.02.2018

Приказом Генпрокурора РФ на должность прокурора Тугулымского района назначен младший советник юстиции Битюков Григорий Александрович, сообщает пресс-служба ведомства.



В органах прокуратуры он служит с 2007 года. Предшественник Битюкова Максим Перепелкин уволился из органов прокуратуры Свердловской области, в настоящее время продолжает службу в органах прокуратуры Тюменской области.



Фото: ustyzna.ru