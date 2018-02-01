На Среднем Урале протестируют федеральную программу реабилитации инвалидов

11:11 | 2.02.2018

Свердловская область вошла в число избранных регионов, которым доверено «обкатать» федеральную программу по реабилитации и абилитации людей с инвалидностью, сообщает департамент информполитики губернатора.



«Итог этой программы — отработка межведомственного механизма взаимодействия в интересах инвалида. Сегодня интересы человека с ограничениями по здоровью представляют сразу несколько министерств и ведомств, что создает сложности инвалидам в гарантированном получении услуг и защите своих прав. Алгоритм решения этой проблемы будет разработан в рамках экспериментальной программы», — рассказал председатель комитета по социальной политике ЗССО Вячеслав Погудин.