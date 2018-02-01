К управляющей компании «Лига ЖКХ» подали иск о клевете

10:48 | 2.02.2018

Управляющая компания «Ардо» обратилась в свердловский арбитраж с иском против директора по развитию УК «Лига ЖКХ» Ильи Сотонина. По мнению юристов истца, тот распространял порочащие деловую репутацию сведения в соцсетях, то есть клеветал.



«Заявление с требованием обязать Илью Сотонина удалить лживые высказывания со своей страницы в социальной сети и там же опубликовать опровержение было подано в суд на прошлой неделе. К иску приложено лингвистическое заключение специалиста, который пришел к выводу, что в заметках Ильи Сотонина содержится негативная информация, выраженная в форме утверждения о факте. Заявления были поданы и в правоохранительные органы», — сообщает юротдел «Ардо».