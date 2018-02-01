Евгений Куйвашев обсудил с епископом Панкратием «Свет Валаама»

10:26 | 2.02.2018

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев встретился с епископом Троицким, игуменом Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Панкратием, чтобы обсудить реализацию в регионе культурного духовно-просветительского проекта «Свет Валаама». Как сообщает департамент информполитики губернатора, одно из его направлений — проведение выступлений хора Валаамского монастыря в городах России.



«Я неравнодушен к Уралу, к его природе и его людям. Екатеринбург тоже место особое, священное место. С хором Валаамского монастыря мы много где побывали, в том числе за рубежом, были даже в Сирии. Хор исполняет не только духовные композиции, но и народные, советскую классику — то, что народ любит. В составе хора хорошие певчие, с консерваторским образованием, у них хорошие голоса и, главное, души хорошие. И когда мне сказали, что мы будем в Екатеринбурге, я подумал: надо поговорить, чтобы не только хор, а как в прошлый раз, когда мы приехали со святынями, иконами, частицами мощей, тогда владыка торжественно встретил нас, были службы в Храме на Крови, мы побывали в Верхотурье, на Ганиной Яме», — сказал епископ Панкратий.



Планируется, что выступления коллектива смогут увидеть жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Первоуральска.