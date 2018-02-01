Свердловский Минфин сделал прогноз на 2030 год

09:05 | 2.02.2018

В ходе заседания правительства области, которое состоялось 1 февраля, свердловский министр финансов Галина Кулаченко озвучила долгосрочный прогноз социально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 года. Об этом сообщает официальный портал региона.



Общий объем доходов рассчитан в соответствии с умеренно консервативным сценарием. Исходя из сегодняшней экономической ситуации, доходы консолидированного бюджета в 2030 году составят 520 миллиардов рублей, расходы — 501 миллиард рублей. Также финансовое ведомство планирует, что будет полностью погашен государственный долг.



«Параметры государственного долга Свердловской области определены исходя из прогнозируемого объема дефицита областного бюджета с учетом прогнозируемых объемов погашения государственного долга и с постепенным снижением как объема государственного долга, так и уровня долговой нагрузки на бюджет. Это осуществляется в соответствии с заключенными с Минфином России соглашениями о предоставлении бюджету Свердловской области из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета на погашение ранее привлеченных бюджетных и коммерческих кредитов. Полное погашение государственного долга области прогнозируется к 2030 году», — уточнила Галина Кулаченко.



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