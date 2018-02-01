Свердловские власти создадут единую карту социальных услуг

08:55 | 2.02.2018

В ходе заседания свердловского правительства, которое состоялось 1 февраля, губернатор региона объявил о начале разработки «Единой карты социальных услуг», сообщает официальный портал Среднего Урала.



«Сегодня в обществе существует запрос на повышение оперативности и качества всех государственных и муниципальных услуг с учетом потребностей всех уральцев — пожилых людей, работающих, студентов и так далее. В связи с этим мной принято решение о создании «Единой карты социальных услуг», — заявил Евгений Куйвашев.



В реализацию проекта должны включиться все профильные министерства, ведомства и организации — транспортные, жилищно-коммунальные и другие.



Фото: verxnee-dubrovo.my1.ru