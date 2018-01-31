Жителям многострадального уральского поселка вернули тепло после коммунальной аварии

22:32 | 1.02.2018

Жители поселка Мартюш Каменского района Свердловской области эту ночь проведут в тепле. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сегодня вечером ремонтные работы завершены, подача тепла и горячего водоснабжения потребителям осуществляется в полном объеме.



Работы по ликвидации коммунальной аварии велись весь сегодняшний день. В зоне ограничения подачи теплоснабжения и горячей воды находились 13 жилых домов по ул. Советской и ул. Бажова. Ход ликвидации аварии находился на контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Свердловской области.



Сегодня днем населенный пункт посетили депутат Государственной думы РФ Андрей Альшевских и областной парламентарий Вячеслав Вегнер. По словам Альшевских, он созвонился с министром ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым, который пообещал, что по весне из резервного фонда муниципалитету будет выделено 50 миллионов рублей на замену труб в поселке Мартюш — местные власти никогда не ремонтировали здесь теплотрассу и тем более не готовили к зиме.