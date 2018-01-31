Новый инвестор, привлеченный региональными властями для завершения проблемных строек в Арамиле, утвердил график работ

20:58 | 1.02.2018

На строительной площадке десятиэтажного долгостроя по улице Текстильщиков, 6, в Арамильском городском округе возобновлены работы. В присутствии министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова, уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, представителей областной прокуратуры и дольщиков подписан новый график работ сразу на пяти объектах.



Согласно документу, трехэтажные дома в поселке Светлый должны быть сданы уже летом этого года. Десятиэтажку на Текстильщиков планируют сдать в декабре.



Напомним, сбор средств на строительство малоэтажного квартала и дома на Текстильщиков начало в 2014 году ООО «ИГК «Лоджик-Девелопмент». Готовые квартиры уральцы должны были получить еще весной 2017 года, однако стройка встала. В результате были нарушены права 248 человек.



Благодаря усилиям межведомственной комиссии по защите прав пайщиков и дольщиков, созданной по поручению губернатора Евгения Куйвашева, для завершения строительства был найден новый инвестор — предприятие группы компаний «ТЭН».



Как отметил Михаил Волков, подобные мероприятия по возобновлению работ на долгостроях становятся традиционными. «Мы представляем дольщикам нового застройщика, который будет завершать строительство. Здесь же, на площадке, в присутствии инициативной группы, прессы и надзорных органов, новый инвестор подписывает план-график строительных работ. С этого момента инициативная группа граждан начинает взаимодействовать непосредственно с застройщиком», — пояснил министр.



Глава областного ведомства также отметил большой вклад в решение вопроса областного омбудсмена Татьяны Мерзляковой, которая поддерживала связь с инициативной группой дольщиков, помогала достичь взаимопонимания с людьми, пострадавшими от действий недобросовестного застройщика. Уполномоченный по правам человека пожелала жителям позитивного взаимодействия с новым застройщиком и выразила надежду, что вместе с главой муниципалитета они будут контролировать ход строительных работ.



Глава Арамильского городского округа Виталий Никитенко поблагодарил правительство и губернатора Свердловской области за то, что помогли найти выход из сложной ситуации: «Было нелегко смотреть на боль и отчаяние людей, которых обманули, но решение все-таки нашли». Также он поблагодарил группу компаний «ТЭН» за то, что ее руководство взялось за завершение строительства, а дольщиков — за проявленное терпение в тяжелой жизненной ситуации.



Представитель группы компаний «ТЭН» Юрий Романович проинформировал будущих жильцов, которые пришли на встречу, что компания взяла на себя ответственность по завершению строительства объекта, в том числе и финансовые обязательства.



Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков напомнил, что под надзором прокуратуры главным следственным управлением расследуется дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, обвинение по которому предъявлены главе прежней компании-застройщика.



«Проводятся судебные экспертизы и собираются другие доказательства. Мы сделаем все, чтобы люди, виновные в ситуации, где пострадали дольщики, понесли заслуженное наказание», — подчеркнул прокурор.



Отметим, благодаря личному вниманию губернатора Евгения Куйвашева к проблемам дольщиков и пайщиков, за последние годы в Свердловской области было введено в эксплуатацию более 50 долгостроев, квартиры в которых получили почти пять тысяч уральцев. Опыт Свердловской области высоко оценен на федеральном уровне, региональные законодательные инициативы были взяты на вооружение другими субъектами РФ.