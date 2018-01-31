Завершено расследование дела о вооруженном нападении на разносчика пенсий в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле завершено расследование уголовного дела о нападении на разносчика пенсий, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.Инцидент произошел утром 24 ноября 2017 года у дома № 13 на улице Вязовской. На 27-летнего специалиста по доставке пенсий напали двое злоумышленников, вооруженных травматическим пистолетом, однако разносчик смог оказать сопротивление грабителям, несмотря на то, что уже получил несколько ранений.В результате один из нападавших был задержан, второй сумел скрыться с похищенными деньгами. Пострадавший мужчина получил непроникающие ранения, госпитализация не потребовалась.Сейчас уголовное дело передано в суд. Задержанному грозит до 12 лет лишения свободы.«Пожилые люди без пенсий не остались, все, что им полагалось, они получили в полном объеме. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили тайник, в котором хранились похищенные средства стариков, они возвращены законным владельцам. В отношении второго участника преступления, который пока не задержан, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство», - отметил полковник Горелых.