В ситуацию с замерзающим уральским поселком вмешался депутат Госдумы

Из резервного фонда Свердловской области Каменскому району выделят 50 миллионов рублей на замену труб в поселке Мартюш, жители которого вторую неделю вынуждены мерзнуть в своих квартирах. Об этом сообщает депутат Государственной думы РФ Андрей Альшевских, который с областным парламентарием Вячеславом Вегнером сегодня посетил многострадальный муниципалитет.«Уже неделю, с 23 января, котельная подает тепло в дома с перебоями — не получается набрать давление. Сети рвет то в одном месте, то в другом. Батареи в квартирах греют час-два за день, то сутками стынут. Сегодня доехали до бедственного населенного пункта. Обошли несколько улиц, пообщались с земляками», — сообщает Андрей Альшевских.По его данным, на текущий момент страдают жители порядка 18 домов. Это улицы Калинина, Бажова, Советская, Молодежная.«Коммунальщики замучились латать прорывы. Только за утро аварии случились на Советской, 4, и на Советской, 12 (в подвале здания)», — отмечает депутат.Из Мартюша он позвонил министру ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову, который объяснил, что местные власти никогда не ремонтировали теплотрассу в поселке, тем более не готовили к зиме, и пообещал, что весной деньги будут выделены. Андрей Альшевских отметил, что о ситуации в поселке он доложит в Генеральную прокуратуру.