Рубрика: Новости дня
17:50 | 1.02.2018
В ситуацию с замерзающим уральским поселком вмешался депутат Госдумы
«Уже неделю, с 23 января, котельная подает тепло в дома с перебоями — не получается набрать давление. Сети рвет то в одном месте, то в другом. Батареи в квартирах греют час-два за день, то сутками стынут. Сегодня доехали до бедственного населенного пункта. Обошли несколько улиц, пообщались с земляками», — сообщает Андрей Альшевских.
По его данным, на текущий момент страдают жители порядка 18 домов. Это улицы Калинина, Бажова, Советская, Молодежная.
«Коммунальщики замучились латать прорывы. Только за утро аварии случились на Советской, 4, и на Советской, 12 (в подвале здания)», — отмечает депутат.
Из Мартюша он позвонил министру ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову, который объяснил, что местные власти никогда не ремонтировали теплотрассу в поселке, тем более не готовили к зиме, и пообещал, что весной деньги будут выделены. Андрей Альшевских отметил, что о ситуации в поселке он доложит в Генеральную прокуратуру.
Фото: Андрей Альшевских
© «Вечерние Ведомости»
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