Владимир Жириновский в ходе визита в Екатеринбург пообщается с молодежью

17:31 | 1.02.2018

На следующей неделе, в среду, 7 февраля, кандидат в президенты России от ЛДПР Владимир Жириновский посетит Екатеринбург. Как сообщает депутат Государственной думы РФ Игорь Торощин, встреча состоится в актовом зале УрФУ им. Б.Н. Ельцина. Площадка выбрана не случайно — основной целью своего визита лидер ЛДПР считает встречу с молодежью. Кандидат в президенты пообщается с пришедшими в формате открытого диалога.



Кроме этого, как стало известно veved.ru, Владимир Жириновский посетит Ельцин-центр, а также в настоящее время выбирается площадка, на которой кандидат в президенты покажет мастер-класс по лепке пельменей.



Фото: evo-rus.com