Общественники обвиняют депутата гордумы Екатеринбурга Евгения Боровика в разжигании розни

Общественная организация «Молодые юристы России» направила в СК РФ обращение с просьбой проверить высказывание депутата гордумы Екатеринбурга Евгения Боровика в Facebook на предмет экстремизма и разжигания розни.Депутат объявил конкурс: «Тому, кто публично во время встречи Собчак К.А. с гражданами наиболее жестко и дерзко опустит эту особь с небес в самую вонючую и поганую лужу, где ей и место, я заплачу 30 000 рублей». А далее пишет: «Это просто нелюдь какая-то, которую надо выжигать каленым железом». Кроме того, он назвал всех сторонников шоунессы «врагами простых людей».Фото: aif.ru, пресс-служба «Молодых юристов России»