В Свердловской области резко возросло количество желающих заменить водительское удостоверение. И абсолютно напрасно

Резкое увеличение количества граждан, желающих заменить водительское удостоверение, наблюдается в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Свердловской области, сообщается на сайте регионального управления ГИБДД.За последние дни на 50 % увеличилось количество желающих заменить свое водительское удостоверение и взамен старого получить новое, сроком действия на 10 лет.Такой ажиотаж вызвали сообщения и публикации в средствах массовой информации о предполагаемом введении требований о сдаче теоретического экзамена по ПДД перед допуском к замене водительского удостоверения, чей срок действия истекает.Напомним, что предложение о введении теоретического экзамена при замене водительских удостоверений было озвучено Российским союзом автошкол в качестве одного из инструментов уменьшения смертности на дорогах.Водителям не стоит беспокоиться и в экстренном порядке менять свои водительские удостоверения, тем самым поддерживая искусственно вызванный ажиотаж, приведший к увеличению количества граждан, желающих заменить водительское удостоверение, хотя срок действующего водительского удостоверения доходит до 5 лет.На данный момент предложение Российского союза автошкол не рассматривается ни на одном из уровней издания нормативно-правовых актов и не включено ни в один законопроект.Госавтоинспекция Свердловской области обращается с просьбой внимательно относиться к подобным публикациям, и, если вы хотите получить или уточнить какую-либо информацию, необходимо обращаться на официальный сайт ГИБДД ().При действительной необходимости замены водительского удостоверения по окончании срока действия можно записаться на приём в любое удобное для вас подразделение ГИБДД через сайт, уплатив при этом только 70 % госпошлины.Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области